شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف عن توقعاته لخريطة أمطار اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن توقعاته لخريطة الأمطار المتوقعة لهذا اليوم الخميس .

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه: الخميس 21 شعبان 1446هـ – 20 فبراير 2025م،شباط 2025، 1 الحوت 1403 هـ.ش، 11 نوء سعد بلع، 11 العقارب، اليوم الـ59 من فصل الشتاء.

وتابع: بقي على يوم التأسيس يوم، وعلى إجازة الشتاء 4 أيام، ورمضان 9 أيام، والحميمين 29 يومًا، وإجازة عيد الفطر 29 يومًا، والربيع 29 يومًا، والذراعين 55 يومًا .

وأضاف: وبقى على إجازة عيد الأضحى 99 يومًا، والحج 105 أيام، والصيف 121 يومًا، وإجازة الصيف 126 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 126 يومًا، ونهاية السنة الميلادية 316 يومًا.

أقرأ أيضا: