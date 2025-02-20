شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : رمضان ينتهي 29 مارس والمحكمة العليا هي التي تؤكد أو تنفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن شهر شعبان سيكون ناقصًا، لافتًا أن شهر رمضان سيبدأ السبت 1 مارس .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” وفقاً للحسابات الفلكية الدقيقة وفي حالة صفاء الأجواء في الترائي وبدون خلاف، شهر شعبان ناقص ” 29 يوماً “وسيبدأ شهر رمضان يوم السبت واحد مارس لسنة 2025.”

وأضاف:” شهر رمضان لهذا العام سيكون ناقصاً “29 يوماً”،بحيث ينتهي يوم السبت 29 مارس والمحكمة العليا من تؤكد أو تنفي ذلك.”