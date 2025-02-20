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الحصيني : رمضان ينتهي 29 مارس والمحكمة العليا هي التي تؤكد أو تنفي

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  • الحصيني : رمضان ينتهي 29 مارس والمحكمة العليا هي التي تؤكد أو تنفي 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن شهر شعبان سيكون ناقصًا، لافتًا أن شهر رمضان سيبدأ السبت 1 مارس .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” وفقاً للحسابات الفلكية الدقيقة وفي حالة صفاء الأجواء في الترائي وبدون خلاف، شهر شعبان ناقص ” 29 يوماً “وسيبدأ شهر رمضان يوم السبت واحد مارس لسنة 2025.”

وأضاف:” شهر رمضان لهذا العام سيكون ناقصاً “29 يوماً”،بحيث ينتهي يوم السبت 29 مارس والمحكمة العليا من تؤكد أو تنفي ذلك.”

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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