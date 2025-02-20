شكرا لمتابعة خبر عن ترامب‬⁩: أشكر ولي العهد على استضافته المحادثات التاريخية مع روسيا في ⁧‫الرياض‬⁩.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكره بشكل خاص لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على استضافته المحادثات الأمريكية الروسية، والتي وصفها بـ”التاريخية”، وعقدت في الرياض.

وقال ترامب خلال الجلسة الافتتاحية لـ”مبادرة مستقبل الاستثمار” السعودية، والتي انطلقت نسختها الثالثة في ميامى، الأربعاء:” أن المملكة بلد عظيم، ويتمتع بقيادة عظيمة”، معبرًا عن شكره لاستضافة المملكة المحادثات بين مسؤولين أميركيين وروس، لافتًا إلى أن الرياض قامت بعمل عظيم لعقد هذه المحادثات.

وانطلق مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” السعودي في ميامي، ويركز في نسخته الحالية على إعادة تعريف دور رأس المال بمواجهة التحديات العالمية الكبرى، مع التركيز على استراتيجيات التمويل المبتكرة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والتقنيات الناشئة القادرة على تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامته، بحسب أجندة المؤتمر.