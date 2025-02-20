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ترامب‬⁩: أشكر ولي العهد على استضافته المحادثات التاريخية مع روسيا في ⁧‫الرياض‬⁩.. فيديو

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  • ترامب‬⁩: أشكر ولي العهد على استضافته المحادثات التاريخية مع روسيا في ⁧‫الرياض‬⁩.. فيديو 1/2
  • ترامب‬⁩: أشكر ولي العهد على استضافته المحادثات التاريخية مع روسيا في ⁧‫الرياض‬⁩.. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكره بشكل خاص لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، على استضافته المحادثات الأمريكية الروسية، والتي وصفها بـ”التاريخية”، وعقدت في الرياض.

وقال ترامب خلال الجلسة الافتتاحية لـ”مبادرة مستقبل الاستثمار” ، والتي انطلقت نسختها الثالثة في ميامى، الأربعاء:” أن المملكة بلد عظيم، ويتمتع بقيادة عظيمة”، معبرًا عن شكره لاستضافة المملكة المحادثات بين مسؤولين أميركيين وروس، لافتًا إلى أن الرياض قامت بعمل عظيم لعقد هذه المحادثات.

وانطلق مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” السعودي في ميامي، ويركز في نسخته الحالية على إعادة تعريف دور رأس المال بمواجهة التحديات العالمية الكبرى، مع التركيز على استراتيجيات التمويل المبتكرة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والتقنيات الناشئة القادرة على تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامته، بحسب أجندة المؤتمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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