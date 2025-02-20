شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تكون خفيفة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الساحلية منها.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحوّل مساء شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.