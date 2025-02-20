"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من أتربة مثارة، على تبوك، وتيماء، وحالة عمار؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 5 مساءً.

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