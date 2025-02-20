زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم "آتشيه" الإندونيسي اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيائية في إندونيسيا، أن زلزالاً بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم "آتشيه" الإندونيسي، اليوم، وكان مركز الزلزال يقع على بُعد 103 كيلومترات جنوب غربي مدينة "باندا آتشيه" الواقعة في الإقليم، وعلى عُمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

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