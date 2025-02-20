شكرا لمتابعة خبر عن حكم التعامل مع البنوك الإسلامية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد حكم التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كانت الأرباح تُوزع كل ثلاثة أشهر.

وقال الشيخ سليمان خلال حديثه في قناة الرسالة: “إذا كانت المعاملة شرعية وصحيحة لتشغيل الأموال، وبعد مرور كل ثلاثة أشهر يُنظر في حصيلة تشغيل هذه الأموال وتحديد الأرباح ثم تُوزع، فلا بأس بذلك ، أما إذا كانت الأرباح ثابتة، فلا يجوز.”

وتابع الشيخ: ” إذا كان البنك يدفع مبالغ ثابتة ومحددة كل شهر دون حساب محدد في نهاية السنة، فهذا لا يجوز ، فليس من الصحيح أن تكون النسبة المتحصلة من الأرباح متساوية كل ثلاثة أشهر.”

ونوه الشيخ بأنه يجب التحقق من البنك ومدى التزامه بالمعايير الشرعية فيما يتعلق بتشغيل هذه الأموال.