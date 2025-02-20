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حكم التعامل مع البنوك الإسلامية ..فيديو

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حكم التعامل مع البنوك الإسلامية ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد حكم التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كانت الأرباح تُوزع كل ثلاثة أشهر.

وقال الشيخ سليمان خلال حديثه في قناة الرسالة: “إذا كانت المعاملة شرعية وصحيحة لتشغيل الأموال، وبعد مرور كل ثلاثة أشهر يُنظر في حصيلة تشغيل هذه الأموال وتحديد الأرباح ثم تُوزع، فلا بأس بذلك ، أما إذا كانت الأرباح ثابتة، فلا يجوز.”

وتابع الشيخ: ” إذا كان البنك يدفع مبالغ ثابتة ومحددة كل شهر دون حساب محدد في نهاية السنة، فهذا لا يجوز ، فليس من الصحيح أن تكون النسبة المتحصلة من الأرباح متساوية كل ثلاثة أشهر.”

ونوه الشيخ بأنه يجب التحقق من البنك ومدى التزامه بالمعايير الشرعية فيما يتعلق بتشغيل هذه الأموال.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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