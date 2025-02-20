السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون خفيفة على مناطق الباحة، عسير، جازان ، نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك الخليج 365، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة ، مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة

، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

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