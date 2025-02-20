السعودية وباكستان تتفقان على تشكيل لجنة لإنتاج الأفلام والوثائقيات

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الإعلام الباكستانية، إن الرياض وإسلام أباد اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لإنتاج الأفلام والوثائقيات، بهدف تعزيز العلاقات في صناعة الإعلام.

ووفقاً لتقارير باكستانية، أكّد الجانبان السعودي والباكستاني، أهمية التعاون لمكافحة التضليل والشائعات الإعلامية المختلفة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات متعدّدة، بما في ذلك تبادل الصحفيين وبرامج التدريب.

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