35 جلسة و11 ورشة عمل.. تفاصيل اليوم الأول بالمنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - شهد المنتدى السعودي للإعلام 2025، في يومه الأول حضورًا واسعًا من أصحاب السمو والوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات الإعلام، ومشاركة واسعة من المؤثرين العالميين، وقادة الفكر، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وكانت أعمال المنتدى قد انطلقت بكلمة افتتاحية لوزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وجلسة وزارية بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، بعنوان "دهاليز الطاقة وصناعة القرار"، إضافة لجلسة استعرض فيها رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، تأثير الإعلام في تشكيل صورته كسياسي بارز، وكيف أسهمت التغطيات الإعلامية في رسم ملامح مسيرته السياسية، إضافة لـ35 جلسة حوارية و11 ورشة عمل، بمشاركة متحدثين وخبراء من داخل المملكة، ومن مختلف دول العالم. المنتدى السعودي للإعلام كما شهد اليوم الأول انطلاق فعاليات معرض مستقبل الإعلام (FOMEX)، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات المصاحبة لمنتدى الإعلام السعودي 2025، ويستقطب أكثر من 250 شركة محلية وعالمية وإقليمية لعرض أحدث التقنيات والحلول في صناعة الإعلام والإنتاج والبث الرقمي.

واحتضنت قاعات ومنصات المنتدى السعودي للإعلام توقيع أكثر من 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في إطار تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وإطلاق منتجات جديدة تسهم في الارتقاء بقطاع البث والمحتوى الرقمي، وتعزيز السياحة، والثقافة، والإنتاج الإعلامي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030ـ إضافة لعدد من الورش التفاعلية التي تركز على الابتكار في الإعلام وصناعة المحتوى الرقمي، ولمواكبة أحدث التقنيات والاتجاهات في المجال، وتطوير مهارات العاملين في الإعلام. مستقبل الصناعة الإعلامية وتميز المنتدى في يومه الأول بحضور وتفاعل عدد من أصحاب السمو والوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات الإعلامية وصُناّع القرار، حيث أشادوا بأحدث التقنيات والابتكارات التي تعزز قطاع الإعلام، إضافة لمناقشات المعمقة حول الاستثمار في الإعلام والاتجاهات الحديثة لمستقبل الصناعة الإعلامية.

كما تفاعل زاور معرض مستقبل الإعلام مع المبادرات والتجارب تفاعلية، صُممت لتكون محركات للإبداع، وجسورًا تعبر بالإعلام والصناعة نحو آفاق جديدة من التمكين والتطوير؛ بهدف دعم الشباب وصقل مهاراتهم الإعلامية، باعتبارهم نبض التغيير وأساس المستقبل.

يُذكر أن المنتدى السعودي للإعلام الذي تشهد فعالياته العاصمة الرياض هذه الأيام خلال الفترة من 19-20 فبراير، يعد منصة مهمة لقيادات وخبراء وباحثي صناعة الإعلام للنقاش والحوار، حيث يحظى بمشاركة كبيرة للإعلاميين من أنحاء العالم كافة؛ بهدف مواكبة التطورات، ومناقشة الرؤى والأفكار الإعلامية الحديثة، ويشكل أهمية كبرى في تعزيز ونقل الخبرات وصناعة التأثير، للارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي.