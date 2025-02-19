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جنوب أفريقيا.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة العشرين

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واس - جوهانسبرغ 0 تبليغ

جنوب أفريقيا.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة العشرين

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
ومن المقرر أن يبحث سموه وأصحاب المعالي المشاركين في الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة، أبرز القضايا والموضوعات على الساحة الدولية، وسبل تعزيز العمل المتعدد الأطراف.

مجموعة العشرين

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 20 و21 فبراير، في جوهانسبرج، إذ تتولى جنوب أفريقيا رئاسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين في العام الجاري.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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