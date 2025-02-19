شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يبحث سموه وأصحاب المعالي المشاركين في الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة، أبرز القضايا والموضوعات على الساحة الدولية، وسبل تعزيز العمل المتعدد الأطراف. مجموعة العشرين من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 20 و21 فبراير، في جوهانسبرج، إذ تتولى جنوب أفريقيا رئاسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين في العام الجاري.

