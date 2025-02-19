شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار غزيرة خلال المساء على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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أماكن الأمطار الغزيرة

أمطار متباينة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطارًا متباينة الشدة

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنبـ (الإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق ليلة الأربعاء/الخميس، وهي المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 2 صباحًا على الشرقية والحدود الشمالية، وحتى 3 صباحًا على القصيم.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةالمنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبرراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.يتوقعفي تقريره عنعلى المنطقة الشرقية خلال فترة المساء ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميسيُتوقع أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا متوسطة حتى الساعة 3 صباحًاويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعديةوتستمر الأمطار الخفيفة على الأحساء والعديد وبقيق حتى الساعة 3 صباحًا، مع رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية