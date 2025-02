شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للقضاء: تعديل معيار الدعاوى الكبيرة بمحاكم الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

محاكم الدرجة الأولى

الدمام - شريف احمد - عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس.وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى ليكون من (10) ملايين ريال فأكثر وذلك لتعزيز الجودة القضائية من خلال تعديل الاختصاص القيمي لدوائر الدعاوى الكبيرة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ووافق المجلس على دمج عدد من المحاكم الجزائية.واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.