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بتوجيه خادم الحرمين.. وزير الحج يسلم أوزبكستان قطعة من كسوة الكعبة

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بتوجيه خادم الحرمين.. وزير الحج يسلم أوزبكستان قطعة من كسوة الكعبة

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الدمام - شريف احمد - بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلم وزير الحج والعمرة، توفيق بن فوزان الربيعة، قطعة من كسوة الكعبة المشرَّفة، إلى رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، هدية من المملكة إلى مركز الحضارة الإسلامية في طشقند. وزير الحج والعمرة يسلِّم قطعة من كسوة الكعبة المشرَّفة، إلى فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان السيد شوكت ميرضيائيف، هدية من المملكة إلى مركز الحضارة الإسلامية في طشقند.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس الأخبار الملكية (@spagov)
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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