بتوجيه خادم الحرمين.. وزير الحج يسلم أوزبكستان قطعة من كسوة الكعبة

بتوجيه من #خادم_الحرمين_الشريفين..

وزير الحج والعمرة يسلِّم قطعة من كسوة الكعبة المشرَّفة، إلى فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان السيد شوكت ميرضيائيف، هدية من المملكة إلى مركز الحضارة الإسلامية في طشقند.#واس pic.twitter.com/oPZeZIntWW — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 19, 2025

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلم وزير الحج والعمرة، توفيق بن فوزان الربيعة، قطعة من كسوة الكعبة المشرَّفة، إلى رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، هدية من المملكة إلى مركز الحضارة الإسلامية في طشقند.