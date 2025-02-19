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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 11 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 11 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الأربعاء/الخميس.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 11 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 15 درجة مئوية.
- الرياض 10 درجات مئوية.
- جدة 21 درجة مئوية.
- أبها 12 درجة مئوية.
- تبوك 7 درجات مئوية.
- بريدة 10 درجات مئوية.
- حائل 8 درجات مئوية.
- الباحة 11 درجة مئوية.
- عرعر 6 درجات مئوية.
- سكاكا 8 درجات مئوية.
- جازان 25 درجة مئوية.
- نجران 14 درجة مئوية.
- الخرج 10 درجات مئوية.
- المجمعة 9 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 14 درجة مئوية.
- الدوادمي 12 درجة مئوية.
- شرورة 15 درجة مئوية.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 2 صباحًا على الشرقية والحدود الشمالية، وحتى 3 صباحًا على القصيم.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبرراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
يُتوقع أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا متوسطة حتى الساعة 3 صباحًا.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار الخفيفة على الأحساء والعديد وبقيق حتى الساعة 3 صباحًا، مع رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 11 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 15 درجة مئوية.
- الرياض 10 درجات مئوية.
- جدة 21 درجة مئوية.
- أبها 12 درجة مئوية.
- تبوك 7 درجات مئوية.
- بريدة 10 درجات مئوية.
- حائل 8 درجات مئوية.
- الباحة 11 درجة مئوية.
- عرعر 6 درجات مئوية.
- سكاكا 8 درجات مئوية.
- جازان 25 درجة مئوية.
- نجران 14 درجة مئوية.
- الخرج 10 درجات مئوية.
- المجمعة 9 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 14 درجة مئوية.
- الدوادمي 12 درجة مئوية.
- شرورة 15 درجة مئوية.
أمطار مسائية غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس بـ (الإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق، وهي المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 2 صباحًا على الشرقية والحدود الشمالية، وحتى 3 صباحًا على القصيم.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن الأمطارالمنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبرراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
أمطار متباينة على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمطارًا متباينة الشدة على المنطقة الشرقية خلال فترة المساء ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.
يُتوقع أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا متوسطة حتى الساعة 3 صباحًا.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار الخفيفة على الأحساء والعديد وبقيق حتى الساعة 3 صباحًا، مع رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.