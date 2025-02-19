شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 11 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار مسائية غزيرة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

( الإنذار الأحمر )

أمطار غزيرة

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أماكن الأمطار

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أمطار متباينة على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطارًا متباينة الشدة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 11 درجة مئوية حسب تقريرعنعن درجات الحرارة الصغرى ليلة الأربعاء/الخميس.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 11 درجة مئوية.- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.- المدينة المنورة 15 درجة مئوية.- الرياض 10 درجات مئوية.- جدة 21 درجة مئوية.- أبها 12 درجة مئوية.- تبوك 7 درجات مئوية.- بريدة 10 درجات مئوية.- حائل 8 درجات مئوية.- الباحة 11 درجة مئوية.- عرعر 6 درجات مئوية.- سكاكا 8 درجات مئوية.- جازان 25 درجة مئوية.- نجران 14 درجة مئوية.- الخرج 10 درجات مئوية.- المجمعة 9 درجات مئوية.- وادي الدواسر 14 درجة مئوية.- الدوادمي 12 درجة مئوية.- شرورة 15 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنبـمنعلى أجزاء من 3 مناطق، وهي المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيموتستمر الظاهرة حتى الساعة 2 صباحًا على الشرقية والحدود الشمالية، وحتى 3 صباحًا على القصيموتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةالمنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العلياالحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاءالقصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبرراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقوريتوقعفي تقريره عنعلى المنطقة الشرقية خلال فترة المساء ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميسيُتوقع أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا متوسطة حتى الساعة 3 صباحًاويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعديةوتستمر الأمطار الخفيفة على الأحساء والعديد وبقيق حتى الساعة 3 صباحًا، مع رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية