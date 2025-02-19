شكرا لمتابعة خبر عن مشهد خلاب .. صحاري النفود الكبير تكتسي بالبياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت صحاري النفود الكبير شمال منطقة حائل مشهدًا استثنائيًا، حيث غطت بردية كثيفة الرمال الذهبية، لتشكل لوحة طبيعية خلابة جذبت الأنظار

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين المشهد الساحر، حيث تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور والفيديوهات.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية.