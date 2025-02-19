شكرا لمتابعة خبر عن كالزادا بالزي السعودي احتفالاً بيوم التأسيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي في الهلال، بالزي السعودي احتفاءً بذكرى يوم التأسيس.

وصدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير يوماً للتأسيس، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الهلال قد قام بتعيين الإسباني ستيف كالزادا رئيساً تنفيذياً للنادي خلفاً لعبدالله الجربوع، ابتداءً من مطلع يناير 2024 .

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