شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: شعوب الأرض يطلقون اسم أبناء الصحراء على العرب ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، أن شعوب الأرض يطلقون اسم “أبناء الصحراء” على العرب، وهي تسمية مجازية للتعبير عن الصبر وتحمل المشاق.

وأضاف خلال حلقة من برنامج تقويم: “الصحراء مترامية الأطراف ومتشابكة المعالم، لذا فالعرب يعتمدون في التنقل والترحال على المعالم السماوية الشمس والقمر والنجوم”.

وتابع: “والعرب لهم قدم السبق في تسمية النجوم ومازالت شعوب العالم أجمع تنطق النجوم كما نطقها العرب ويعتمدون على المعالم الأرضية والجغرافية”.

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