شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار الأمطار يومين وتساقط الثلوج في المناطق الشمالية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، بأن المملكة ستشهد استمرارًا لهطول الأمطار لمدة يومين، مصحوبة بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تساقط الثلوج في المناطق الشمالية.

وأشار إلى أن هذه الكتلة الهوائية الباردة ستؤثر على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

ونصح القازنلي، في تصريحاته لقناة “الإخبارية”، السكان في المناطق المتأثرة باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً في المناطق التي تشهد تساقطًا للثلوج، حيث قد تؤثر الظروف الجوية على حركة المرور والأنشطة اليومية.