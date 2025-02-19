500 ألف طالب بالإرشاد المهني

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ106 آلاف مستفيد، تليها المنطقة الشرقية بـ68 ألفًا، ثم منطقة جازان بـ45 ألف مستفيد.
وتهدف المبادرة إلى استكشاف المهارات والمتطلبات المهنية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، كما تسعى إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة من اتخاذ قرارات بشأن مساراتهم المهنية، عبر فهم متطلبات العمل، واختيار التخصصات التي تتناسب مع طموحاتهم.
وبين صندوق تنمية الموارد البشرية أن المبادرة تُسهم في تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لدى الطلاب، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المبادرة تنظيم ورش العمل في المدارس.
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