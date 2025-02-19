500 ألف طالب بالإرشاد المهني

أسفرت مبادرة الإرشاد المهني في المدارس عن استفادة أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في مختلف المناطق منذ انطلاقها في سبتمبر 2023 حتى نهاية 2024م.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ106 آلاف مستفيد، تليها المنطقة الشرقية بـ68 ألفًا، ثم منطقة جازان بـ45 ألف مستفيد.

وتهدف المبادرة إلى استكشاف المهارات والمتطلبات المهنية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، كما تسعى إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة من اتخاذ قرارات بشأن مساراتهم المهنية، عبر فهم متطلبات العمل، واختيار التخصصات التي تتناسب مع طموحاتهم.

وبين صندوق تنمية الموارد البشرية أن المبادرة تُسهم في تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لدى الطلاب، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المبادرة تنظيم ورش العمل في المدارس.