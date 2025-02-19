اخبار السعوديه

الموارد البشرية تنشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل

0 نشر
0 تبليغ

الموارد البشرية تنشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, عن نشر اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، بالتزامن مع بدء نفاذ تعديلات نظام العمل الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 8 صفر 1446هـ، وفقًا للبند الثالث من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 صفر 1446هـ.

ودعت جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، زيارة الرابط .

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه اللائحة إلى تسليط الضوء على تفاصيل نظام العمل إسهامًا في تعزيز بيئة عمل آمنة وضمان حقوق جميع العاملين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير سوق العمل بالمملكة.


كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية تنشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا