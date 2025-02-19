الموارد البشرية تنشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, عن نشر اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، بالتزامن مع بدء نفاذ تعديلات نظام العمل الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 8 صفر 1446هـ، وفقًا للبند الثالث من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 صفر 1446هـ.

ودعت جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، زيارة الرابط .

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه اللائحة إلى تسليط الضوء على تفاصيل نظام العمل إسهامًا في تعزيز بيئة عمل آمنة وضمان حقوق جميع العاملين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير سوق العمل بالمملكة.