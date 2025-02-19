الموارد البشرية تنشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل

ودعت جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، زيارة الرابط .
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه اللائحة إلى تسليط الضوء على تفاصيل نظام العمل إسهامًا في تعزيز بيئة عمل آمنة وضمان حقوق جميع العاملين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير سوق العمل بالمملكة.
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