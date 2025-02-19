ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بجدة

5 شروط للزواج دون سن الـ18 صدرت، الأربعاء، لائحة نظام الأحوال الشخصية، والتي تضمنت 41 مادة، وتعد اللائحة نافذة من تاريخ نشرها، ومن أبرز ما تضمنته اللائحة ملف... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 20 شعبان 1446 هـ 20 شعبان 1446 هـ سيدات يطالبن بآلية تنظيمية لمهنة الشريطي أعرب عدد من السيدات اللاتي يزرن معارض السيارات بجدة عن استيائهن من كثرة الشريطية الذين اتخذوا من مدخل المعارض مقرا لهم، يستقبلون... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 20 شعبان 1446 هـ 20 شعبان 1446 هـ بسطات نظامية ومساكن للباعة الجائلين الممتثلين للاشتراطات البلدية كشفت المشرف العام على ملف تطوير وتمكين الباعة الجائلين ومستشار وكيل وكالة تنمية القدرات البشرية بالقطاع البلدي والإسكان، الأميرة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 20 شعبان 1446 هـ 20 شعبان 1446 هـ متابعة تحسين الخدمات الإسعافية بالحناكية قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني بزيارة تفقدية لقطاع الهلال الأحمر... المدينة المنورة: المدينة المنورة: دوت الخليج 20 شعبان 1446 هـ 20 شعبان 1446 هـ انطلاق مهرجان البن الثاني برجال ألمع برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ينطلق مهرجان البن الثاني بمحافظة رجال ألمع الجمعة تحت إشراف فرع وزارة البيئة والمياه... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 شعبان 1446 هـ 20 شعبان 1446 هـ تمكين 80 فتاة لقيادة البرامج الكشفية أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «للتدريب» رئيس لجنة نواب محافظ المؤسسة، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 20 شعبان 1446 هـ 20 شعبان 1446 هـ إنجاز 19.3 كم من ازدواج الشميسي الكر أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح جزء جديد من مشروع ازدواج طريق (الشميسي / الكر)، بطول يمتد إلى 12 كم، ليصل مجموع الأجزاء المفتوحة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 20 شعبان 1446 هـ 20 شعبان 1446 هـ

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