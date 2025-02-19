ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بجدة

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5 شروط للزواج دون سن الـ18
صدرت، الأربعاء، لائحة نظام الأحوال الشخصية، والتي تضمنت 41 مادة، وتعد اللائحة نافذة من تاريخ نشرها، ومن أبرز ما تضمنته اللائحة ملف...
سيدات يطالبن بآلية تنظيمية لمهنة الشريطي
أعرب عدد من السيدات اللاتي يزرن معارض السيارات بجدة عن استيائهن من كثرة الشريطية الذين اتخذوا من مدخل المعارض مقرا لهم، يستقبلون...
بسطات نظامية ومساكن للباعة الجائلين الممتثلين للاشتراطات البلدية
كشفت المشرف العام على ملف تطوير وتمكين الباعة الجائلين ومستشار وكيل وكالة تنمية القدرات البشرية بالقطاع البلدي والإسكان، الأميرة...
متابعة تحسين الخدمات الإسعافية بالحناكية
قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني بزيارة تفقدية لقطاع الهلال الأحمر...
انطلاق مهرجان البن الثاني برجال ألمع
برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ينطلق مهرجان البن الثاني بمحافظة رجال ألمع الجمعة تحت إشراف فرع وزارة البيئة والمياه...
تمكين 80 فتاة لقيادة البرامج الكشفية
أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «للتدريب» رئيس لجنة نواب محافظ المؤسسة، الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، أن...
إنجاز 19.3 كم من ازدواج الشميسي الكر
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح جزء جديد من مشروع ازدواج طريق (الشميسي / الكر)، بطول يمتد إلى 12 كم، ليصل مجموع الأجزاء المفتوحة...
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