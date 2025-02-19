رصد رقمي للمركبات التالفة

شرعت أمانات وبلديات المناطق والمحافظات تفعيل وتنفيذ الدليل الشامل الصادر عن وزارة البلديات والإسكان الذي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الرقابة، وتوحيد الإجراءات ورفع كفاءتها.

من جانبها، أعلنت أمانة محافظة جدة عن تفعيل آلية رقمية متكاملة لرصد ورفع المركبات المهملة والتالفة، والآليات المُعطّلة، عبر منصة «بلدي»، في إطار جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الإجراءات البلدية.

حسابات رسمية

أوضحت أمانة جدة أن الإجراءات تبدأ فور رصد المركبة المهملة أو التالفة، أو الآليات والمعدات والهياكل المُعطلة، عبر إحدى وسائل الإبلاغ المعتمدة، وتشمل مركز الاتصال 940، أو تطبيق «بلدي»، أو الحسابات الرسمية للأمانات على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الجولات الميدانية للمراقبين.

إجراءات نظامية

أشارت أمانة جدة إلى أنه في شأن نطاق التطبيق والمواقع المستهدفة، تشمل الآلية الجديدة الشوارع والطرق والساحات العامة، ويجري فيها رصد المركبات المهملة والتالفة، والمعدات والهياكل المُعطلة، واتخاذ الإجراءات بحقها، أما المركبات المهملة الواقعة بجوار الوحدات السكنية، فلن تخضع لعملية التأشير إلا في حال ورود شكوى من سكان الموقع، وستُطبق الإجراءات النظامية عليها وفقًا لما ورد في الدليل الشامل.

وأكدت الأمانة أن استعادة المركبات المحجوزة تتم فقط عبر منصة «بلدي» بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، ولا توجد أي طريقة بديلة، كما دعت أصحاب المركبات المهملة والتالفة إلى تصحيح أوضاعها خلال المهل المحددة، تفاديًا للإجراءات النظامية والغرامات.

نطاق التطبيق والمواقع المستهدفة

- الشوارع والطرق والساحات العامة

- رصد المركبات والمعدات المهملة والتالفة

- اتخاذ الإجراءات بحق المركبات كافة

- المركبات المهملة بجوار الوحدات السكنية حال ورود شكوى