السعودية | بدعم من المملكة.. إقامة مسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدعم من المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ينظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ممثلًا بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جمهورية تنزانيا، غدًا، مسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها الثالثة والثلاثين .

ويشارك في المسابقة 25 متسابقًا من 25 دولة من مختلف قارات العالم ( السعودية وتركيا وليبيا والسنغال وكندا والكويت والسودان ونيجيريا والإمارات والمغرب واليمن وساحل العاج وروسيا والصومال وإثيوبيا وماليزيا والأردن وكينيا والمملكة المتحدة وأمريكا وغانا ومصر وقطر والجزائر وأوغندا)، يتأهل منهم 10 متسابقين للتصفيات النهائية.

وبهذه المناسبة، نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بدعم القيادة الرشيدة في خدمة كتاب الله وحملته، مؤكدًا أن دعم المملكة لهذه المسابقة يمثل حرصها الدائم على تحقيق أهداف رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتهدف المسابقة التي تختتم فعالياتها يوم الأحد 24 من شهر شعبان الجاري، إلى تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم، وتعزيز القيم الإسلامية السمحة، ونشر تعاليم القرآن الكريم بين الأجيال الصاعدة، وتعزيز التواصل بين الدول الإسلامية، وإعداد قادة المستقبل القادرين على حمل راية الإسلام ورفع مستوى الوعي بأهمية القرآن في حياة المسلمين، ونشر السلام والأمن من خلال تعزيز قيم الإسلام القائمة على التسامح والاعتدال.

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