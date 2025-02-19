السعودية | المديرية العامة للسجون تكرّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كرّمت المديرية العامة للسجون الفائزين بجائزة التميز الوظيفي لعام 2024م، التي شملت جائزة مدير عام السجون للأداء المتميز، والابتكار والتطوير، وفعالية الهكاثون التقني، والإدارات الأكثر إنجازاً في عام 2024م، بحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، وذلك في مقر المديرية الرئيس بمدينة الرياض.

وتهدف جائزة التميز الوظيفي إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين منسوبي المديرية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب دعم المبادرات والأفكار التطويرية التي تسهم في تعزيز جودة وكفاءة الأعمال الإدارية، تحقيقًا لمستهدفات التطور المستمر في بيئة العمل.

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