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تفاصيل توقيع "الإذاعة والتلفزيون" 6 اتفاقيات في "السعودي للإعلام"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون 6 اتفاقيات في مجالات البث والتدريب الإعلامي والتعاون المشترك مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في اليوم الأول من أعمال المنتدى السعودي للإعلام الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة من 19-20 فبراير، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتطوير المحتوى الإعلامي.
وشملت الاتفاقيات الموقعة العديد من الجهات هي (عرب سات، وstc، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني للتعليم، وشركة البحر الأحمر الدولية).

6 اتفاقيات

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتعزيز حضورها الدولي من خلال تغطية زيارات الوفود الإعلامية الدولية أثناء القمم والمؤتمرات الدولية والمناسبات الموسمية، إلى جانب تسهيل مشاركة الهيئة في الفعاليات المحلية والدولية التي تنظّمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لضمان تغطية إعلامية متميزة تسهم في إبراز المكانة التاريخية والسياحية للمحافظة.
هيئة الإذاعة والتلفزيون توقع 6 اتفاقيات في المنتدى السعودي للإعلام - واس

ووقّعت الهيئة اتفاقية التعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؛ بهدف التعاون في مشاركة البيانات والمعلومات الجيومكانية لتعزيز الصورة الذهنية وإبراز جهود المملكة وتطور قطاع الجيومكانية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الإعلامي، ودعم الجهود الإعلامية التعريفية بمنتجات الجهتين.
فيما تهدف اتفاقية التعاون المشترك مع المركز الوطني للتعليم، لتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر ورش العمل التعريفية، والمساندة وتقديم الدعم من المركز الوطني للتعاون الإلكتروني في بناء مسارات تعليمية.
المنتدى السعودي للإعلام - إكس هيئة الإذاعة والتلفزيون
المنتدى السعودي للإعلام - واس

المنتدى السعودي للإعلام

يشار إلى أن المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام، يعد حدثًا استثنائيًا غير مسبوق، يجمع بين الإبداع والتقنية لبناء شراكات إعلامية مثمرة تعزز التنمية المستدامة، وصياغة مستقبل الإعلام، وتجمعًا عالميًا يجمع صناع الإعلام وقادته تحت سقف واحد في العاصمة الرياض، وستوزّع على هامشه، جوائز "جائزة المنتدى السعودي للإعلام" التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي، وتحفيز التنافس وتكريم المبدعين.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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