شكرا لقرائتكم خبر عن "ديرتنا صحية".. ختام المبادرة بزراعة 5700 شتلة وتكريم الفائزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية العلوم البيئية، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وبرنامج المدارس الخضراء بإدارة تعليم جدة ، مبادرة "ديرتنا صحية".وكرمت نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم الفائزين في المبادرة وهم : المركز الأول كلية علوم البحار، والمركز الثاني معهد اللغة الإنجليزية بشطر الطالبات، وفي المركز الثالث كلية علوم الأرض.وشاركت في المبادرة 41 جهة من الكليات والمعاهد والمدارس الخضراء، وقد تجاوزت ساعات التوعية 2400 ساعة وتم زراعة 5700 شتلة في الجامعة وخارجها.ونُفذت عدة حملات منها: حملة ميدانية توعوية في حديقة الأمير ماجد، وحملة توعوية في منطقة جدة التاريخية، وحملة لتنظيف منتزه ذهبان بالجزء الشرقي، بالإضافة إلى العديد من الزيارات وهي زيارة المشتل الزراعي بمطار جدة، وزيارة المشتل الزراعي بالجامعة، وزيارة مصنع حلول لمعالجة النفايات الإلكترونية، وزيارة شركة أستدا لإعادة تدوير الورق.كما عقدت المبادرة عددًا من الدورات في التشجير الملائم في المناطق الجافة، وإدارة النفايات، وتسهم برامج المبادرة المتنوعة في تسليط الضوء على أهم تحديين يعاني منهما العالم العربي، الأول الجفاف وزيادة التصحر، والثاني النفايات وكيفية التخلص الآمن منها.