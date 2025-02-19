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شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي للإعلام.. منافسات بين 9 مشروعات مؤهلة لمعسكر الابتكار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشهد فعاليات اليوم الأول للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة، بدء المنافسات بين المشاريع التسعة للفرق المتأهلة للمرحلة النهائية ضمن عروض معسكر الابتكار الإعلامي "Saudi MIB".
ويقدم المشاركون من الأفراد والشركات والمؤسسات الإعلامية والتعليمية مشاريعهم أمام لجنة التحكيم في ثلاثة مجالات رئيسة بهدف دعم الإنتاج الإعلامي السعودي بين المبدعين، ولإبراز القيم الوطنية.
وستشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، تتويج الفائزين على منصة الاستثمار، وسيتضمن التتويج إعلان النتائج وتكريم الفائزين والمحكمين وفريق العمل، وستقدم الورش التطويرية على مدى خمسة أيام للفائزين؛ بهدف تطوير الإعلام السعودي عبر حلول تقنية وإبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
فيما يُقدم المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة لعام 2025 فعاليات وجلسات ومشاركات لشخصيات إعلامية محلية ودولية مؤثرة لنقل الخبرات وصناعة التأثير، للارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي.
ويقدم المشاركون من الأفراد والشركات والمؤسسات الإعلامية والتعليمية مشاريعهم أمام لجنة التحكيم في ثلاثة مجالات رئيسة بهدف دعم الإنتاج الإعلامي السعودي بين المبدعين، ولإبراز القيم الوطنية.
المنتدى السعودي للإعلامويندرج تحت مسار تطوير منصات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشروع صناع الإعلام، ومشروع منصة دقيقة ومشروع دقّق، وضمن مسار دعم الأفكار التي تقدم محتوى سعوديًا مبتكرًا يبرز القيم الوطنية، ويأتي مشروع المملكة كما لم ترها من قبل، ومشروع سلوم، ومشروع سعودي فيجنيريز، ويأتي ضمن مسار إنشاء منصات رقمية تدعم الإنتاج المشترك بين المبدعين، مشروع ألهم، ومشروع مزيج، ومشروع باكج.
وستشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، تتويج الفائزين على منصة الاستثمار، وسيتضمن التتويج إعلان النتائج وتكريم الفائزين والمحكمين وفريق العمل، وستقدم الورش التطويرية على مدى خمسة أيام للفائزين؛ بهدف تطوير الإعلام السعودي عبر حلول تقنية وإبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
معسكر الابتكار الإعلامييذكر أن معسكر الابتكار الإعلامي، يهدف لابتكار حلول تقنية لتطوير صناعة الإعلام في المملكة، وإبراز الهوية الثقافية السعودية عبر منصات إعلامية حديثة ومتطورة.
فيما يُقدم المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الرابعة لعام 2025 فعاليات وجلسات ومشاركات لشخصيات إعلامية محلية ودولية مؤثرة لنقل الخبرات وصناعة التأثير، للارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي.