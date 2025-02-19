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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الموافقة بتكليف الزميل عبدالله الحارثي رئيسا لتحرير صحيفة” البلاد“. ويعد الزميل الحارثي من الكفاءات المميزة في حقل الإعلام؛ حيث بدأت علاقته بالصحافة في العام 1989م، عندما انضم إلى الزميلة صحيفة” عكاظ”، وتدرج فيها من محرر إلى رئيس قسم، ومن ثمَّ مديرا للتحرير، وصولا إلى مساعد لرئيس التحرير، حتى مطلع العام 2019م،

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