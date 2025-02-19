السعودية | الرئيس الأوكراني: اتفقنا مع السعودية على تأجيل زيارتي إلى 10 مارس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إنه اتفق مع المسؤولين السعوديين على تأجيل زيارته للسعودية إلى العاشر من مارس.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه يحتفظ بعلاقات جيدة جداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ووفقاً للناطق باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف فإن زيلينسكي كان من المقرر أن يزور السعودية مع زوجته كجزء من زيارة رسمية مخطط لها منذ فترة طويلة.

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