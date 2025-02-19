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السعودية | الرئيس الأوكراني: اتفقنا مع السعودية على تأجيل زيارتي إلى 10 مارس

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السعودية | الرئيس الأوكراني: اتفقنا مع السعودية على تأجيل زيارتي إلى 10 مارس

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إنه اتفق مع المسؤولين السعوديين على تأجيل زيارته للسعودية إلى العاشر من مارس.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه يحتفظ بعلاقات جيدة جداً مع الأمير ، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ووفقاً للناطق باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف فإن زيلينسكي كان من المقرر أن يزور السعودية مع زوجته كجزء من زيارة رسمية مخطط لها منذ فترة طويلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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