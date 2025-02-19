السعودية | انطلاق معسكر “مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي” بالتزامن مع المنتدى السعودي للإعلام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت أكاديمية الإعلام السعودية -إحدى الأذرع التدريبية لوزارة الإعلام- بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم، عن انطلاق معسكرها التدريبي ”مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي”، على مدار ٣ أيام حضورية بالتزامن مع إقامة فعاليات المنتدى السعودي للإعلام.

وأوضحت أكاديمية الإعلام السعودية أن هذا المعسكر يأتي ضمن إطار إستراتيجيتها، لتطوير مهارات الإعلاميين وتأهيلهم في مواكبة المستقبل الإعلامي، من خلال برامج نوعية تعزز الابتكار وتدعم جاهزية القطاع الإعلامي للاستفادة من التقنيات الحديثة.

ويشتمل المعسكر على ورش عمل تفاعلية، وجلسات تدريبية متخصصة، ونقاشات مع مجموعة من الخبراء تتناول 16 محورًا متنوّعًا، وبمجموع 15 ساعة؛ لتعزيز مهارات المشاركين في ابتكار محتوى إعلامي يعتمد على الحلول الذكية.

ويعكس التعاون مع ”سدايا” تبني أحدث الحلول الذكية في الإعلام، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الابتكار الرقمي وتطوير منظومة إعلامية مواكبة للتطلعات المستقبلية.

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