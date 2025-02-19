السعودية | السفير الكندي لدى المملكة يزور غرفة المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مازن بن رجب، اليوم، السفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو, والوفد المرافق له، وذلك بمقر الغرفة.

وجرى خلال اللقاء, بحث سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والاطلاع على الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة بمنطقة المدينة المنورة، والتعرف على مجالات التعاون الممكنة.

وقام الوفد بجولة في قاعة اللقاءات الثنائية، كما شهدت الزيارة انعقاد لقاءات ثنائية، بحضور أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الكنديين، واستُعرضت الفرص الاستثمارية المشتركة، وطرق توطيد التعاون في قطاعات المقاولات ومواد البناء، والصناعات الإبداعية والفنون والثقافة، مما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية.

بدوره، أوضح نائب الأمين العام لغرفة المدينة المنورة نايف الحازمي، أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية، ونقل المعرفة والخبرات بين الجانبين، مؤكدًا حرص غرفة المدينة على تنمية التعاون مع مختلف الأسواق العالمية، التي يمكن من خلالها استقطاب استثمارات نوعية، تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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