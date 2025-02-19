شكرا لقرائتكم خبر عن "الإذاعة والتلفزيون" و"الوطني للتعليم" يتعاونان لتعزيز التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني اتفاقية تعاون؛ بهدف رفع كفاءة استخدام التقنيات الرقمية في الإعلام، وتعزيز إنتاج المحتوى الإعلامي التفاعلي، وذلك على هامش أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2025، الذي انطلق اليوم في العاصمة الرياض، بمشاركة أصحاب المعالي والمسؤولين والخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الإعلام على الصُعد المحلية والإقليمية والدولية.

وركزت الاتفاقية على تمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني لمنسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر ورش عمل متخصصة، إضافةً إلى تقديم الدعم من المركز الوطني للتعاون الإلكتروني في بناء مسارات تعليمية متقدمة، والتعاون المشترك في الدراسات والأبحاث، إلى جانب الإسهام في تطوير المؤشر الوطني للتعليم الإلكتروني. التحول الرقمي ويشمل التعاون تقديم الاستشارات من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في مجالات التحول الرقمي، ودعم البحث والتطوير والابتكار من خلال مبادرة البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي، إضافة لتبادل البيانات بين الطرفين لتحقيق التكامل التقني، والتعاون في إنتاج ونشر المحتوى الإعلامي المشترك، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة الإذاعة والتلفزيون.

يذكر أن النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام لهذا العام 2025م، الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة من 19 - 21 فبراير، يحظى بمشاركة كبيرة للإعلاميين من أنحاء العالم كافة؛ بهدف مواكبة التطورات، ومناقشة الرؤى والأفكار الإعلامية الحديثة، وبحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والدبلوماسيين وقادة الإعلام والفكر من الداخل والخارج، لتعزيز ونقل الخبرات وصناعة التأثير، للارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي.

