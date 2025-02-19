شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الحدود الشمالية.

وتشمل الحالة حسب بيان الأرصاد؛ مدينة عرعر ومحافظة طريف ورفحاء والعويقيلة.

وبين الأرصاد أن الحالة المطرية تبدأ من مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم غد الخميس.