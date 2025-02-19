شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام في المملكة.. تحولات مهمة تقود القطاع نحو مستقبل واعد والان نبدء بالتفاصيل



هذه التحولات تساهم في تحفيز إجراء تغييرات جذرية وإتاحة الفرص الإستراتيجية للمستثمرين الجدد والدوليين على حدٍّ سواء، إذ يمكن لشركات الإعلام الأجنبية والمستثمرين المحليين الاستفادة من هذا النمو في قصص النجاح والمستقبل الواعد لقطاع الإعلام السعودي.

ومن المتوقع أن يقترب حجم إيرادات القطاع من 11 مليار دولار "42 مليار ريال" بحلول عام 2030.

الإعلام المرئي بالسعودية يشمل قطاع الإعلام المرئي في المملكة مزيجًا من الجهات المحلية والدولية الفاعلة، مثل: منصة نتفليكس ومنصة شاهد التابعة لمجموعة "إم بي سي"، مع توجه لإنشاء المحتوى الأصلي للجمهور المحلي، الذي يمكن مشاهدته على منصات مثل نتفليكس، وستارزبلاي، وشاهد.

فيما اكتسبت شركة "تلفاز11" استوديو مقرّه الرياض، مما عزز محتواها المحلي، لا سيما مع نجاح فيلمها "سطار"، الذي تجاوزت مشاهداته في المملكة مشاهدات فيلم "أفاتار: طريق الماء". منظومة الإعلام المسموع في ذات السياق، يسعى قطاع الإعلام المسموع إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز ثقافي، من خلال إعداد محتوى مسموع يحتفي بالتراث الوطني، ويشجع الحوار العالمي، وينشر الأصوات

ويتحقق ذلك بتعزيز بناء منظومة إعلام مسموع حيوية وشاملة، يتضافر الجهود، ويدعم المواهب المحلية، ويضمن الاستدامة المالية، ويعزز المشاركات المتنوعة لاجتذاب الجماهير العالمية والمساهمة في الإثراء الثقافي في المملكة وخارجها.

الإعلام الإلكتروني أما قطاع النشر في المملكة، فقد شهد نموًا ملحوظًا، حيث تطور من استخدام طرق النشر التقليدية إلى استخدام المنصات الإلكترونية، وساعد على ذلك انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية وزيادة معدل استخدام الهواتف الذكية، وهو التحول الذي يتيح للمعلمين التواصل بفعالية أكبر مع الجمهور.

التوجه نحو الإعلان عبر المنصات الإلكترونية أدى إلى إتاحة طرق جديدة للتوسع والإبداع؛ ووجّه الشركات والمسوقين نحو استخدام إمكانيات المنصات الإلكترونية والاستفادة منها. الرياضات الإلكترونية من ناحية أخرى، اتجهت المملكة لتنفيذ خطة طموحة لبناء قطاع ألعاب ورياضات إلكترونية حيوي ورائد عالميًا.

ومن خلال تطوير هذا القطاع، تهدف المملكة إلى تعزيز الابتكار وإعادة تعريف مفهوم الترفيه التفاعلي على المستوى العالمي.

ولتحقيق هذا الهدف، قامت المملكة بتنفيذ استثمارات استراتيجية في البنية التحتية، والتفاعل مع مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودعم اللاعبين والمطورين والجهات المعنية بالقطاع لتحقيق الازدهار، مما ساهم في دفع عجلة الابتكار والتميز في مجال الترفيه التفاعلي.

الإعلانات في السعودية وفيما يتعلق بقطاع الإعلانات بالمملكة، شهد أيضًا نموًا ملحوظًا، إذ تطور من استخدام الطرق التقليدية إلى استخدام المنصات الإلكترونية.

وساعد على ذلك انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية وزيادة معدل استخدام الهواتف الذكية، وهو التحول الذي يتيح للمعلنين التواصل بفعالية أكبر مع الجمهور.

وتسبب الانتقال إلى الإعلان عبر المنصات الإلكترونية في إتاحة طرق جديدة للتوسع والإبداع؛ ووجّه الشركات والمسوقين نحو استخدام إمكانيات المنصات الإلكترونية والاستفادة من انتشارها.

وتتمثل الأهداف الوطنية الرئيسية للقطاعات الإعلامية في المملكة كالآتي: قطاع الإعلام المرئي: تعزيز تطوير البنية التحتية لإنشاء منظومة شاملة لإنتاج الوسائط المرئية.

إعداد برامج ومبادرات تعليمية شاملة لتمكين الأفراد من جميع الخلفيات وجذب المواهب المتنوعة من المجتمعات المحلية والدولية.

تقديم حوافز مالية فعالة وآليات تمويل لتحفيز نمو قطاع الإعلام المرئي وتطويره.

إعداد منظومة قوية لعرض المحتوى المرئي وتوزيعه على مختلف المنصات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع شبكات العرض. قطاع الإعلام المسموع: تعزيز بناء منظومة إنتاج شاملة للإعلام المسموع من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية.

إعداد برامج ومبادرات تعليمية شاملة لتمكين الأفراد من مختلف الثقافات وجذب المواهب والكفاءات المحلية والعالمية.

تقديم حوافز مالية وآليات تمويل قوية لتحفيز نمو قطاع الإعلام المسموع.

تطبيق آليات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين العاملين في القطاع. قطاع النشر: الاستفادة من البنى التحتية والتقنيات الرقمية لتسهيل إنتاج المحتوى الرقمي وتوزيعه واستهلاكه.

الترويج لنشر الآراء ووجهات النظر المختلفة، وتسليط الضوء على تنوع الثقافة وثراء التراث السعودي.

تزويد الأفراد من مختلف الثقافات بالمهارات الأساسية، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر وتنمية المواهب.

عقد شراكات وتنفيذ برامج تبادل مع الناشرين الدوليين، والوكلاء الأدبيين، والمؤسسات الثقافية، لتعزيز التبادل الفكري على نطاق واسع. الألعاب والرياضات الإلكترونية: وضع إطار تنظيمي وإطار حوكمة لتنسيق أدوار الجهات العامة ذات العلاقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

إنشاء أفضل البنى التحتية التقنية والمادية لدعم نمو الرياضات الإلكترونية.

توفير أفضل آليات التمويل والدعم المالي لتوسيع نطاق منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية.

الوصول بالمملكة إلى أن تكون المنصة الأولى عالميًا لتجربة الابتكارات في تقنيات اللعب.

تقديم المملكة مركزًا عالميًا للتعليم المتخصص بالألعاب والرياضات الإلكترونية.

تعزيز أوجه التعاون والشراكات على مستوى القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق المبادرات الوطنية ذات الصلة بالألعاب والرياضات الإلكترونية. قطاع الإعلانات: تطوير الإطار التنظيمي وتبسيط إجراءات الموافقة على متطلبات الدخول إلى السوق وتوسيع نطاق توطين شركات الإعلانات.

تسهيل الانتقال إلى الإعلانات الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية.

الحد من تسرب الإيرادات في قطاع الإعلانات.

تمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات الرقمية الأساسية والكفاءات.

تعزيز الشراكات بين منصات الإعلانات الرقمية العالمية وصناع المحتوى المحلي. الدمام - شريف احمد - يشهد قطاع الإعلام في المملكة 6 تحولات مهمة تعيد تشكيل معالم القطاع، ويتأثر كل منها بالظروف الفريدة والسمات الثقافية المميزة للمملكة.هذه التحولات تساهم في تحفيز إجراء تغييرات جذرية وإتاحة الفرص الإستراتيجية للمستثمرين الجدد والدوليين على حدٍّ سواء، إذ يمكن لشركات الإعلام الأجنبية والمستثمرين المحليين الاستفادة من هذا النمو في قصص النجاح والمستقبل الواعد لقطاع الإعلام السعودي.ومن المتوقع أن يقترب حجم إيرادات القطاع من 11 مليار دولار "42 مليار ريال" بحلول عام 2030.يشمل قطاع الإعلام المرئي في المملكة مزيجًا من الجهات المحلية والدولية الفاعلة، مثل: منصة نتفليكس ومنصة شاهد التابعة لمجموعة "إم بي سي"، مع توجه لإنشاء المحتوى الأصلي للجمهور المحلي، الذي يمكن مشاهدته على منصات مثل نتفليكس، وستارزبلاي، وشاهد.فيما اكتسبت شركة "تلفاز11" استوديو مقرّه الرياض، مما عزز محتواها المحلي، لا سيما مع نجاح فيلمها "سطار"، الذي تجاوزت مشاهداته في المملكة مشاهدات فيلم "أفاتار: طريق الماء".في ذات السياق، يسعى قطاع الإعلام المسموع إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز ثقافي، من خلال إعداد محتوى مسموع يحتفي بالتراث الوطني، ويشجع الحوار العالمي، وينشر الأصوات السعودية الفريدة حول العالم.ويتحقق ذلك بتعزيز بناء منظومة إعلام مسموع حيوية وشاملة، يتضافر الجهود، ويدعم المواهب المحلية، ويضمن الاستدامة المالية، ويعزز المشاركات المتنوعة لاجتذاب الجماهير العالمية والمساهمة في الإثراء الثقافي في المملكة وخارجها.أما قطاع النشر في المملكة، فقد شهد نموًا ملحوظًا، حيث تطور من استخدام طرق النشر التقليدية إلى استخدام المنصات الإلكترونية، وساعد على ذلك انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية وزيادة معدل استخدام الهواتف الذكية، وهو التحول الذي يتيح للمعلمين التواصل بفعالية أكبر مع الجمهور.التوجه نحو الإعلان عبر المنصات الإلكترونية أدى إلى إتاحة طرق جديدة للتوسع والإبداع؛ ووجّه الشركات والمسوقين نحو استخدام إمكانيات المنصات الإلكترونية والاستفادة منها.من ناحية أخرى، اتجهت المملكة لتنفيذ خطة طموحة لبناء قطاع ألعاب ورياضات إلكترونية حيوي ورائد عالميًا.ومن خلال تطوير هذا القطاع، تهدف المملكة إلى تعزيز الابتكار وإعادة تعريف مفهوم الترفيه التفاعلي على المستوى العالمي.ولتحقيق هذا الهدف، قامت المملكة بتنفيذ استثمارات استراتيجية في البنية التحتية، والتفاعل مع مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودعم اللاعبين والمطورين والجهات المعنية بالقطاع لتحقيق الازدهار، مما ساهم في دفع عجلة الابتكار والتميز في مجال الترفيه التفاعلي.وفيما يتعلق بقطاع الإعلانات بالمملكة، شهد أيضًا نموًا ملحوظًا، إذ تطور من استخدام الطرق التقليدية إلى استخدام المنصات الإلكترونية.وساعد على ذلك انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية وزيادة معدل استخدام الهواتف الذكية، وهو التحول الذي يتيح للمعلنين التواصل بفعالية أكبر مع الجمهور.وتسبب الانتقال إلى الإعلان عبر المنصات الإلكترونية في إتاحة طرق جديدة للتوسع والإبداع؛ ووجّه الشركات والمسوقين نحو استخدام إمكانيات المنصات الإلكترونية والاستفادة من انتشارها.وتتمثل الأهداف الوطنية الرئيسية للقطاعات الإعلامية في المملكة كالآتي: