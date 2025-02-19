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برامج تعزز الابتكار.. انطلاق معسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • برامج تعزز الابتكار.. انطلاق معسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي 1/2
  • برامج تعزز الابتكار.. انطلاق معسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية الإعلام -إحدى الأذرع التدريبية لوزارة الإعلام- بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، عن انطلاق معسكرها التدريبي ''مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي''، على مدار 3 أيام حضورية بالتزامن مع إقامة فعاليات المنتدى السعودي للإعلام.
وأوضحت أكاديمية الإعلام السعودية أن المعسكر يأتي ضمن استراتيجيتها، لتطوير مهارات الإعلاميين وتأهيلهم في مواكبة المستقبل الإعلامي، من خلال برامج نوعية تعزز الابتكار وتدعم جاهزية القطاع الإعلامي للاستفادة من التقنيات الحديثة.

معسكر مستقبل الإعلام

ويشتمل المعسكر على ورش عمل تفاعلية، وجلسات تدريبية متخصصة، ونقاشات مع مجموعة من الخبراء تتناول 16 محورًا متنوّعًا، وبمجموع 15 ساعة؛ لتعزيز مهارات المشاركين في ابتكار محتوى إعلامي يعتمد على الحلول الذكية.
ويعكس التعاون مع ''سدايا'' تبني أحدث الحلول الذكية في الإعلام، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الابتكار الرقمي وتطوير منظومة إعلامية مواكبة للتطلعات المستقبلية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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