المنتدى السعودي للإعلام يناقش تحديات الثورة الرقمية

المنتدى السعودي للإعلام

صناعة الإعلام

الدمام - شريف احمد - تناولت جلسة "القيادة في مشهد إعلامي متغير" ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام، تغير مفاهيم الإعلام والتحديات التي تحملها التحولات المتسارعة، وذلك بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أحمد المسلماني، ووزير الإعلام السابق في الكويت سعد بن طفلة، ورئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي.وأكد وزير الإعلام السابق في الكويت سعد بن طفلة خلال مداخلته بأن مفهوم الإعلام قبل الثورة الرقمية قد تغير تماما، وهناك المزيد من التحديات والصعوبات مع التطور لوسائل الإعلام مع الثورة الرقمية، ومما يزيد الصعوبات التحقق من الأخبار المفبركة مع هذا التطور، التي تقود إلى العديد من التحديات لدى المتلقين. أبرز ماجاء في الجلسة الحوارية «القيادة في مشهد إعلامي متغير» بمشاركة نخبة من الضيوف.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) https://twitter.com/saudi_mf/status/1892191090523898169?ref_src=twsrc%5Etfwورأى رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، أن في المشهد الإعلامي الحاضر ليس هناك قيادة، بل هناك إدارة، فهناك من يدير الأمور، مشيرًا إلى أن المشهد الإعلامي أصبح أكثر تحديات، وعلى المسؤول أن يعي تلك المتغيرات، ويكون مواكبًا لها.فيما بيّن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أحمد المسلماني، أن القطاع الإعلامي يشهد تحديات، من أبرزها تعريف الصحفي والإعلامي، مشيرًا إلى أنه بإمكان أي شخص أن يكون إعلاميًّا مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، بينما في السابق كانت هناك ضوابط ومشترطات للإعلامي.يُذكر أن المنتدى السعودي للإعلام الذي تشهد فعالياته العاصمة الرياض هذه الأيام؛ يعد منصة مهمة لقيادات وخبراء وباحثي صناعة الإعلام للنقاش والحوار، إذ يحظى بمشاركة كبيرة للإعلاميين من أنحاء العالم كافة؛ بهدف مواكبة التطورات، ومناقشة الرؤى والأفكار الإعلامية الحديثة، ويشكل أهمية كبرى في تعزيز ونقل الخبرات وصناعة التأثير، للارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي.