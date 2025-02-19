شكرا لمتابعة خبر عن بوتين يشكر ولي العهد على دور المملكة في تسهيل المحادثات مع واشنطن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نيته الاتصال بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، لشكره شخصيًا على الدور الذي لعبته المملكة في تسهيل المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأشاد بوتين بجهود القيادة في “خلق مناخ جيد” لهذه المحادثات، مما ساهم في إجرائها بشكل بناء.

كما أشار بوتين إلى أن الوفد الأمريكي في الرياض تصرف بشكل محترف وبدون تحيز أو أحكام مسبقة، مما يعكس الجو الإيجابي الذي ساعد على نجاح المفاوضات.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين القوى الكبرى، والنقاش حول إنهاء الصراع المتواصل بين روسيا وأوكرانيا.