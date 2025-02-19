شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية تعلن مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الجدول الزمني لصرف المعاشات لعملاء أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وذلك حتى نهاية عام 2025.

وأوضحت المؤسسة أن المواعيد تخضع للتعديل في حال تزامنها مع عطلات رسمية أو عطلات نهاية الأسبوع.

وتقديم موعد الصرف لشهر مارس إلى الخميس 27 فبراير، نظرًا لأن 1 مارس يوافق يوم السبت، وشهر أبريل، تقديم موعد الصرف إلى الخميس 27 مارس 2025 (27 رمضان) بسبب إجازة عيد الفطر، حيث كان الموعد الأساسي 1 أبريل.

وسيكون موعد الصرف لشهر مايو، وحتى شهر ديسمبر، في موعده المحدد، في الأول من الشهر، وفق الجدول المعتاد.

وأكدت المؤسسة أن التعديلات تهدف إلى ضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تأخير، خاصة في حال توافق مواعيد الصرف مع العطلات الرسمية.

كما دعت المستفيدين إلى متابعة القنوات الرسمية للمؤسسة للاطلاع على أي تحديثات قد تطرأ على المواعيد.