شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، اعتبارًا من اليوم الموافق 20 شعبان 1446هـ وذلك بالتزامن مع بدء نفاذ تعديلات نظام العمل الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (44) الصادر بتاريخ 8 صفر 1446هـ ويأتي هذا الإجراء وفقا للبند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (117) الصادر بتاريخ 2 صفر 1446هـ

ودعت الوزارة جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، على الرابط التالي:هنا

يذكر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه اللائحة إلى تسليط الضوء على تفاصيل نظام العمل إسهاما في تعزيز بيئة عمل آمنة وضمان حقوق جميع العاملين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير سوق العمل بالمملكة.