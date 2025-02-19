غياب الترخيص يتصدر 31 ألف مخالفة بالقطاع السياحي

أعلنت وزارة السياحة، عن البيانات الأولية لأعمال الرقابة والتفتيش التي نفذتها على مرافق الضيافة السياحية، ومنشآت خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة خلال عام 2024 في جميع مناطق المملكة، مبينةً أنها نفذت 51.413 زيارة رقابية؛ رصدت خلالها 31.751 ألف مخالفة، كما عالجت 42.536 شكوى في وقت قياسي.

عدم التجاوب

أوضحت أن أبرز المخالفات التي رُصِدَت خلال الجولات الرقابية والتفتيشية في عام 2024، تمثلت في مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص، وفقدان شرط من شروط الترخيص، وتدني مستوى النظافة والصيانة في المنشأة، إضافة عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي حسب المدة المحددة لدى الوزارة.

جودة الخدمات

أبانت الوزارة، أن هذه الجولات الرقابية جاءت في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استدامة القطاع السياحي، إضافة للتأكد من التزام جميع هذه المرافق بالأنظمة واللوائح المعتمدة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وجعل المملكة وجهة سياحية جاذبة، وضمان تحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين بالقطاع السياحي، وتحسين تجربة السياح المحليين والدوليين في الوجهات السياحية بكل مناطق المملكة.

وأشارت إلى أنّه يمكن الاطلاع على تفاصيل النظام واللوائح والاشتراطات والمعايير المعتمدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، كما نوهت للجميع بأنه يمكنهم تقديم الاستفسارات والشكاوى على رقم المركز الموحد للسياحة 930.

أبرز المخالفات

- مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

- فقدان شرط من شروط الترخيص.

- تدني مستوى النظافة والصيانة في المنشأة.

- عدم التجاوب مع ممثل مرفق الضيافة السياحي.