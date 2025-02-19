10 أيام للتطعيم من الحمى الشوكية لمعتمري رمضان

دعت وزارة الصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة في رمضان إلى التطعيم ضد الحمى الشوكية قبل العمرة بـ10 أيام على الأقل، للحماية من مضاعفاتها. وأكدت الوزارة أنه عند التوجه للأماكن المزدحمة، تزداد فرص انتشار العدوى، ومنها الحمى الشوكية التي تنتقل عبر الرذاذ، وقد تسبب مضاعفات خطيرة. مشددة على أن اللقاح يوفر مناعة تدوم لمدة 5 سنوات ويحمي الشخص ومن حوله.

ودعت الوزارة المعتمرين إلى حجز موعد من خلال تطبيق صحتي في عيادة التطعيم للكبار، مشيرة إلى أن من تلقى اللقاح خلال السنوات الخمس الماضية، فليس بحاجة إلى أخذه مرة أخرى.

معتمروا الخارج 1445 بالمنافذ

رمضان

795.120 منفذ جوي

2.745 بحري

107.367 بري

جمادى الآخرة

منفذ جوي 962.490

منفذ بحري 2.488

منفذ بري 127.155

شعبان

1.198.468 جوي

2.113 بحري

208.896 بري