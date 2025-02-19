10 أيام للتطعيم من الحمى الشوكية لمعتمري رمضان

ودعت الوزارة المعتمرين إلى حجز موعد من خلال تطبيق صحتي في عيادة التطعيم للكبار، مشيرة إلى أن من تلقى اللقاح خلال السنوات الخمس الماضية، فليس بحاجة إلى أخذه مرة أخرى.
معتمروا الخارج 1445 بالمنافذ
رمضان
795.120 منفذ جوي
2.745 بحري
107.367 بري
جمادى الآخرة
منفذ جوي 962.490
منفذ بحري 2.488
منفذ بري 127.155
شعبان
1.198.468 جوي
2.113 بحري
208.896 بري
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