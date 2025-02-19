السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ “برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين” في 61 دولة ويستهدف أكثر من مليون صائم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر ملحقياتها الدينية في سفارات المملكة بالخارج خلال شهر رمضان لهذا العام 1446هـ، “برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين” في 61 دولة، ويستهدف تفطير أكثر من مليون صائم.

وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، على دعمهما المستمر لكل ما من شأنه تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين حول العالم، وما يقومان به من جهد كبير في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم أينما كانوا وخاصة خلال شهر رمضان من كل عام.

وأوضح أن هذا البرنامج الذي يجمع المسلمين على موائد الإفطار على نفقة خادم الحرمين الشريفين في شهر الخير والعطاء يجسد الرعاية الأبوية منه – أيده الله – للمسلمين في شتى الدول ، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من أعمال خيّرة وجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وبين معاليه أن الوزارة أنهت جميع الإجراءات في تحويل المبالغ المخصصة لتنفيذ موائد الإفطار بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الثقافية والدعوة والإرشاد التابعة ، كما أكدت على تنفيذ هذا البرنامج وفق معايير الجودة وبما يحقق الأهداف السامية له ومنها تفطير أكبر عدد من الصائمين واجتماع المسلمين على موائد الإفطار الجماعي في المساجد والمراكز الإسلامية والثقافية.

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