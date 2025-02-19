السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الأردني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية مازن عبدالله هلال الفراية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد سموه خلال الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الأمني في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بالمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سعود إلى الجهود التي بذلتها القطاعات الأمنية في وزارتي الداخلية بالبلدين في كافة المجالات الأمنية خاصة مايتعلق بأمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الجلسة معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، فيما حضره من الجانب الأردني عدد من كبار المسؤولين.

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