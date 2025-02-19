السعودية | بحضور معالي وزير الحج وسفير المملكة في أوزبكستان.. طيران ناس يفتتح مكتبه في طشقند ويعزز شبكة رحلاته إلى آسيا الوسطى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_طشقند

في خطوة تعزز حضوره في منطقة آسيا الوسطى، افتتح طيران ناس مكتبه الجديد في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان، الأستاذ يوسف بن صالح القهره ونائب وزير المواصلات في جمهورية أوزباكستان.

يأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية الناقل الوطني لتوسيع شبكة رحلاته الدولية، لاسيما خلال موسمي العمرة والحج.

ويتوافق هذا التوسع مع رؤية طيران ناس في النمو والتطوير تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تهدف إلى ربط المملكة بـ 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر سنويًا، واستضافة 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

كما يعزز هذا التوسع جهود برنامج ضيوف الرحمن في تسهيل وصول المعتمرين والحجاج إلى الحرمين الشريفين.

يُشغل طيران ناس حاليًا 5 رحلات أسبوعية من جدة إلى طشقند منذ عام 2022، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية إلى مدينة نمنغان، ثالث أكبر مدن أوزبكستان. كما يُعد أكبر ناقل سعودي يُسيِّر رحلات مباشرة من المملكة إلى آسيا الوسطى، حيث تشمل وجهاته أيضًا ألماتي في كازاخستان، وبشكيك وأوش في قيرغيزستان.

بهذه الخطوة، يواصل طيران ناس توسيع شبكة وجهاته الدولية، تعزيزًا لدوره في ربط المملكة بالعالم، وتوفير خيارات سفر أكثر راحة ومرونة للمسافرين.

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