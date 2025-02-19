السعودية | بتوجيه من القيادة.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي ملك المملكة الأردنية الهاشمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بتوجيه من القيادة – حفظها الله – التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في قصر بسمان الزاهر بالعاصمة عمان.

‏‎ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما – حفظهما الله- لجلالته دوام الصحة والعافية، ولمملكة الأردن حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

‏‎حضر اللقاء معالي مساعد وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.

فيما حضره من الجانب الأردني معالي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية مازن عبدالله هلال الفراية، ومعالي مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة.

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