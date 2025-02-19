شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر بالشرق الأوسط.. "الدوسري" يفتتح معرض مستقبل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

معرض مستقبل الإعلام

الثورة الرقمية

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، معرض مستقبل الإعلام "فومكس" المصاحب للنسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام، الذي يعد أكبر معرض إعلامي في الشرق الأوسط، مُشرّعًا المجال للزوار لاستكشاف أحدث التقنيات الإعلامية المبتكرة والحلول المتقدمة في الإنتاج والبث الرقمي.ويبرز المعرض - الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام - مكانة المملكة كمركز للإنتاج الإعلامي من خلال مشاركة أكثر من 250 شركة إقليمية وعالمية، وذلك لتقديم آخر ما توصلت إليه من منتجات وحلول تقنية، وابتكارات في مجال الإنتاج وصناعة المحتوى.كما يقدم المعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في عدة مسارات في مقدمتها، إدارة المحتوى الإعلامي، وتقنيات الإنتاج، والألعاب الإلكترونية، والتقنيات الحديثة، ويضع المشاركين والحضور في قلب مستقبل التقنيات الرقمية الحديثة، وعيش تجارب لا تنسى مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، إضافة لحضور عروض وتجارب استثنائية، وتوقيع شراكات استراتيجية مع قادة صناعة الإعلام. نستكشف التحولات ونرسم المستقبل. This is a Twitter Status— معرض مستقبل الإعلام FOMEX (@Fomexsa) https://twitter.com/Fomexsa/status/1892208099940864331?ref_src=twsrc%5Etfwويتيح المعرض الفرصة للعارضين والمشاركين، لبناء شراكات ناجحة تسهم في تطور أعمال الشركات والمؤسسات الإعلامية محليًا وعالميًا، من خلال استعراض التجارب الإعلامية الحديثة للشركات والخبرات الرائدة عالميًا، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني، والإذاعي الحديث، ومواكبة الإيقاع السريع لتحولات قطاع الإعلام.كما يقدم المعرض على هامش فعالياته أكثر من 40 جلسة لتبادل المعرفة، ويتضمن عروضًا تفاعلية، وورش عمل متخصصة، وجلسات نقاشية تستعرض مستقبل الإعلام في ظل الثورة الرقمية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، وصحافة البيانات، والإنتاج الافتراضي، وتقنيات البث الحديثة.ويأتي "فومكس" ضمن جهود المنتدى السعودي للإعلام لجعل الرياض وجهة عالمية لصناعة الإعلام، ومنصة تجمع قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي يشهدها القطاع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الإعلامي.