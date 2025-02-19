شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة مكة يُدشن 4 مشاريع صحية ويتسلّم شهادة ”الصحة العالمية" والان نبدء بالتفاصيل

أكبر مدينة مليونية

خدمات شاملة

الدمام - شريف احمد - دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، اليوم «الأربعاء» بمقر الإمارة بجدة، 4 مشاريع صحية حديثة بالمحافظة.وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة، وتسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي إلى آفاق جديدة، بحضور معالي وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وقيادت من القطاع الصحي.وشملت هذه المنشآت مستشفى ”كينغز كوليدج لندن“، المعروف عالميًا بريادته في مجال الرعاية الصحية، ومستشفى ”أندلسية“، المجهز بأحدث التقنيات العصرية لتقديم خدمات طبية متطورة، بالإضافة إلى مركز ”مسار الإدمان والصحة النفسية - بن محفوظ“، الذي يُعد أول مركز تأهيل خاص متكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان طوعًا في المملكة، وشركة تمر للأدوية، إذ بلغ حجم الاستثمارات الصحية في مدينة جدة حوالي 1,9 مليار ريال بسعة سريرية تبلغ 430 سريرًا.خلال الحفل تسلّم نائب أمير منطقة مكة من وزير الصحة شهادة شكر من منظمة الصحة العالمية لحصول جدة كأكبر مدينة مليونية صحية إقليميًا، نتيجة التزام جدة بـ80 معيارًا صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا وحضريًا.وتُبرز هذه المشاريع الجديدة الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التحول الصحي وتطوير المنظومة الصحية، كما تسهم هذه الاستثمارات في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الابتكار والاستدامة وفق أعلى المعايير الدولية.قال وزير الصحة المهندس فهد الجلال إن تعزيز جودة الرعاية الصحية هو التزام راسخ لتوفير خدمات شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع، مع التركيز على تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات.ويأتي الاهتمام بالصحة النفسية وعلاج الإدمان كجزء لا يتجزأ من جهودنا لتعزيز جودة الحياة ورفاهية الأفراد، ووفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، نواصل تطوير منظومة صحية متكاملة تضمن سهولة الوصول إلى خدمات متميزة في جميع أنحاء المملكة.