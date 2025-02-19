انطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع المنتدى السعودي للإعلام بالتزامن مع المنتدى السعودي للإعلام الأربعاء - 19 فبراير 2025 Wed - 19 Feb 2025 مكة - الرياض 1x8yWK09m01uOLMMManY3zJ0DWtT8JHN1I8xp1So DvXeTECaeeUvmcs2jxe2fffWdakI3Xdjo2JWRwxx yMfyCMvo6xFibCdzniDI9Gsusm7SKvtF22aXV4Vh

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