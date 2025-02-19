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انطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"

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  • انطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي" 2/4
  • انطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي" 3/4
  • انطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي" 4/4

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- بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع المنتدى السعودي للإعلام

بالتزامن مع المنتدى السعودي للإعلام

الأربعاء - 19 فبراير 2025

Wed - 19 Feb 2025

مكة - الرياض

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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