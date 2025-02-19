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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: لولا صناع التغيير وعلى رأسهم ولي العهد لما ظهر صناع تأثير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ”لولا وجود صُناع للتغيير، وعلى رأسهم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لما كان هناك صناع تأثير“.. بهذه الكلمات عبّر الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، عن الدور المحوري الذي يلعبه القادة في تمكين الأفراد والمجتمعات من إحداث الفارق.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه في المنتدى السعودي للإعلام، حيث أكد أن صناع التأثير يحتاجون إلى قادة مُلهمين يُحدثون التغيير الإيجابي على أرض الواقع.
وأوضح سموه أن علاقته بالإعلام تتسم بقدر من الرسمية، مشيرًا إلى أن مشاركاته الإعلامية غالبًا ما تكون مُلزِمة بمضامينها، وأنه يجري عليها تعديلات طفيفة في بعض الأحيان.
واستدرك سموه بالكشف عن جانب مختلف من شخصيته، مُعبّرًا عن ارتياحه للمشاركة السنوية في فعاليات مؤسسة مسك، قائلًا إنه يجد فيها حريته الكاملة للتعبير عن آرائه وأفكاره، حيث يكون المجال مفتوحًا أمامه دون أي قيود رسمية تُفرض عليه.
وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، في العاصمة الرياض، حاملةً لقب عاصمة الإعلام العربي، بمشاركة واسعة من روّاد الإعلام وصنّاع القرار والمؤثرين من مختلف دول العالم. ويأتي المنتدى تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“، ليعكس أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.
وتشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه في المنتدى السعودي للإعلام، حيث أكد أن صناع التأثير يحتاجون إلى قادة مُلهمين يُحدثون التغيير الإيجابي على أرض الواقع.
وأوضح سموه أن علاقته بالإعلام تتسم بقدر من الرسمية، مشيرًا إلى أن مشاركاته الإعلامية غالبًا ما تكون مُلزِمة بمضامينها، وأنه يجري عليها تعديلات طفيفة في بعض الأحيان.
واستدرك سموه بالكشف عن جانب مختلف من شخصيته، مُعبّرًا عن ارتياحه للمشاركة السنوية في فعاليات مؤسسة مسك، قائلًا إنه يجد فيها حريته الكاملة للتعبير عن آرائه وأفكاره، حيث يكون المجال مفتوحًا أمامه دون أي قيود رسمية تُفرض عليه.
المنتدى السعودي للإعلام
وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2025، في العاصمة الرياض، حاملةً لقب عاصمة الإعلام العربي، بمشاركة واسعة من روّاد الإعلام وصنّاع القرار والمؤثرين من مختلف دول العالم. ويأتي المنتدى تحت شعار ”الإعلام في عالم يتشكّل“، ليعكس أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.
وتشهد الفعالية الذي تنطلق بالكلمة الوزارية لوزير الإعلام سلمان الدوسري، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومناقشة التحديات الإعلامية، ودفع عجلة الابتكار والتقنية في المجال الإعلامي.